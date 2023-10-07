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مدينة الأقصر تنهى مشكلة طفح مياه الصرف الصحى بشارع التليفزيون

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:09 م
مدينة الأقصر تنهى مشكلة طفح مياه الصرف الصحى بشارع التليفزيون مدينة الأقصر تنهى طفح مياه مجارى تعيق حركة المصلين للمساجد
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال مجلس مدينة الأقصر، فى إنهاء استغاثة المواطنين بسبب طفح مياه الصرف الصحى الذى يعوق حركة المصلين للمساجد بشارع متفرع من شارع التليفزيون بوسط المدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها.
 
وفي هذا الصدد، تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، شكوى واردة بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة أهالي إحدى الشوارع الفرعية بشارع التليفزيون بجوار سوبر ماركت، وذلك بسبب طفح مياه المجاري بالشارع المعنى مما يعوق حركة سير المصلين للصلاة بالمسجد.
 
وعلى الفور استجابت رئاسة مجلس مدينة الأقصر بقيادة رئيس المدينة لتوجيه إدارة الأقصر للمياه والصرف تحت إشراف المهندس أبو النجا عرابي مدير عام الإدارة، لتسليك خط الصرف الصحى، وذلك لتسهيل حركة المواطنين والسيارات ومنع تراكم المياه مرة آخرى، وعلى الفور تم حل المشكلة وإزالة أسباب الشكوى، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص والمتابعة المستمرة من رئيس المدينة والتعامل الفوري مع شكاوى واستغاثات المواطنين لتحقيق أفضل خدمة ممكنة لهم في كافة القطاعات الخدمية.
 
كما قاد رجال مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، استهدفت شارع الصنايع والمدينة المنورة والتليفزيون، وفقاً لتعليمات اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الاقصر، بمشاركة أحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية وأيمن حسين رئيس حي وسط وحسن عبده رئيس حي جنوب، وتم خلال الحملة رفع وإزالة جميع  التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق وإزالة التند المخالفة ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية بالمناطق التي استهدفتها الحملة، مع تنفيذ أعمال النظافة بعد رفع الإشغال مباشرةً، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة 18 تندة بشارع مدرسة الصنايع وتحرير 7 محاضر مضبوطات، وضبط عدد 2  ميكروفون يسبب ازعاج، 9 محضر نظافة عامة.

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