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مدبولى: العاصمة الإدارية كانت صحراء ومشروعاتها وفرت مئات الآلاف من فرص العمل

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:01 م
مدبولى: العاصمة الإدارية كانت صحراء ومشروعاتها وفرت مئات الآلاف من فرص العمل رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية الجديدة كانت صحراء ليس لها قيمة قبل 7 سنوات، مشيرا إلى رؤية الدولة لمضاعفة المعمور المصري، فتم اختيار هذا الموقع بناء علي رؤى مخططين عمرانيين واقتصاديين واجتماعيين.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من الأحياء بالعاصمة الإدارية الجديدة،: بدأنا عملية البناء وأهم شئء هو سرعة ومستوى الإنجاز، كاشفا عن أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وفرت مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (15)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (15)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (1)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (1)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (2)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (2)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (3)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (3)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (4)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (4)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (5)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (5)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (6)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (6)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (7)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (7)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (8)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (8)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (9)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (9)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (10)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (10)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (11)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (11)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (12)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (12)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (13)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (13)

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (14)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية (14)

 


رئيس الوزراء

العاصمة الإدارية

مصطفى مدبولي

العاصمة الإدارية الجديدة

اليوم السابع بلس



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