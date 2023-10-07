اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 01:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مدبولى: الرئيس السيسى يولى قضايا الشباب أولوية كبيرة ويبرز تقديره لهم

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:27 م
مدبولى: الرئيس السيسى يولى قضايا الشباب أولوية كبيرة ويبرز تقديره لهم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم - محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قضايا الشباب أولوية كبيرة وتأتي دائما على قمة أولويات الدولة المصرية، متابعا: "في كل المحافل الرئيس السيسي يحرص على إبراز تقديره الشديد لدور الشباب في النهضة التنموية داخل مصر، وحرصه الشديد على إدماج الشباب في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

أضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في احتفالية عام الايسيسكو للشباب والمقامة في العاصمة الإدارية الجديدة: "إطلاق أول نموذج محاكاة لشباب العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة هي مبادرة قيمة نابعة من حرص الرئيس السيسي على تأهيل ودعم الشباب ومنحهم الحق في الأخذ بزمام الأمور والتعبير عن أهدافهم ورؤيتهم في الحياة.. وكل هذا ما هو واجب على كل القيادات السياسية تجاه الشباب من أجل دعمهم وتوفير الرعاية الكاملة للشباب للاستفادة من دورهم".

 


عام الإيسيسكو

الإيسيسكو

عام الإيسيسكو للشباب

منظمة الإيسيسكو

منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم

وزارة التعليم العالي

رئيس الوزراء

كلمة مصطفي مدبولي

الرئيس السيسي

كلمة رئيس الوزراء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة