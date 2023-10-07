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متحدث الخارجية: مصر حذرت من التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

السبت، 07 أكتوبر 2023 09:46 م
متحدث الخارجية: مصر حذرت من التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
كتب محمد شرقاوى

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قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن هناك اتصالات مكثفة على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الوزير سامح شكرى أجري العديد من الاتصالات مع الجانب الأوروبي والأمريكى والعربي لدعم جهود التهدئة ووقف التصعيد ضد قطاع غزة. 
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أسامة كمال عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة غدا الأحد لوقف التصعيد الجاري في فلسطين، والتوصل إلى حل عادل في القضية الفلسطينية، ومن الوارد إدانة الفلسطيني في مجلس الأمن، وسامح شكرى طالبا بإيجاد حل للقضية الفلسطينية على أسس والمقررات الشرعية الدولية. 
 
وتابع أن مصر حذرت على مدار أشهر من خطورة التصعيد والاقتحام من الجانب الإسرائيلي، وقالت إن هذه الأعمال هي التي أدت الى عنف خطير على الجانبين ولكن الاتصالات التي تمت اليوم هدفها ضمان يتعامل مجلس الأمن بمسؤولية والحفاظ على حقوق الفلسطينيين. 
 
وأوضح أن مصر لديها مسؤولية على مدار سنوات طويلة في حل القضية الفلسطينية، من خلال الدور التي تطلع به من إحياء السلام، وتتعامل مع الوضع بمنظور إيجاد حلول مع التأكيد على الحقوق الفلسطينية.

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