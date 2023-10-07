كل فى تريد معرفته عن مميزات الدفاية الكهربائية وأنواعها قبل شرائها.. التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن مميزات وأنواع الدفاية الكهربائية لمساعدة المشترك فى اختيار النوع الأنسب والأقل استهلاك للكهرباء وهم كالآتى :

النوع الأول: الدفايات المشعة:

يطلق على تلك الدفايات , دفايات البقعة المعينة , بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين , أو مكان معين لذا هي لاتعتبر اختيار مثالى إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة

*مميزات الدفايات المشعة:

1-كفائتها عالية

2-استهلاك الكهرباء يكون أقل

3- تستخدم طاقة أقل

-عيوب الدفايات المشعة:

1-لا ننصح باستخدامها فى غرف النوم, أو أثناء النوم , لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدى إلى الاختناق الأماكن التى يمكن استخدام الدفاعات المشعة فيها

ثانيا دفايات الزيت :

1- تعمل بالزيت حيث تقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالي تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود بالغرفة بالكامل

2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل

3- هادئة لا تصدر أي صوت

4- أمنة وأقتصادية

5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء

6- تحتاج إلى فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث أن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن

ثالثا دفايات السيراميك :

1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل بأستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن .

2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا

3- سهلة الأنتقال من مكان لأخر

4- تستهلك كهرباء عالية

5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها

6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.