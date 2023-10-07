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كل فى تريد معرفته عن مميزات الدفاية الكهربائية وأنواعها قبل شرائها.. التفاصيل

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:00 ص
كل فى تريد معرفته عن مميزات الدفاية الكهربائية وأنواعها قبل شرائها.. التفاصيل الدفاية الكهربائية - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن مميزات وأنواع الدفاية الكهربائية لمساعدة المشترك فى اختيار النوع الأنسب والأقل استهلاك للكهرباء وهم كالآتى :
 
النوع الأول: الدفايات المشعة:
 
يطلق على تلك الدفايات , دفايات البقعة المعينة , بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين , أو مكان معين لذا هي لاتعتبر اختيار مثالى إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة
 
*مميزات الدفايات المشعة:
 
1-كفائتها عالية
 
2-استهلاك الكهرباء يكون أقل
 
3- تستخدم طاقة أقل
 
-عيوب الدفايات المشعة:
 
1-لا ننصح باستخدامها فى غرف النوم, أو أثناء النوم , لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدى إلى الاختناق الأماكن التى يمكن استخدام الدفاعات المشعة فيها
 
ثانيا دفايات الزيت :
 
1- تعمل بالزيت حيث تقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالي تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود بالغرفة بالكامل
 
2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل
 
3- هادئة لا تصدر أي صوت
 
4- أمنة وأقتصادية
 
5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء
 
6- تحتاج إلى فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث أن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن
 
ثالثا دفايات السيراميك :
 
1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل بأستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن .
 
2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا
 
3- سهلة الأنتقال من مكان لأخر
 
4- تستهلك كهرباء عالية
 
5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها
 
6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشتاء

انواع الدفايات



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