غداً.. قوافل علاجية فى قرى حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر ضمن حياة كريمة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ غداً الأحد القوافل العلاجية التابعة لمباردة حياة كريمة حسب الخطة الموضوع لشهر أكتوبر لإجراء الكشف الطبى على أهالى البحر الأحمر ، تبدأ اعمالها بقرى حلايب وشلاتين بعد الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى قرية الحمروين شمال القصير ورأس غارب شمالاً.

وحسب خطة أكتوبر انكلقت القوافل الأربعاء الماضى من قرية الزعفرانة، التابعة لمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، وقضت فيها يومين الأربعاء والخميس، وتوجهت من الزعفرانة ناحية الجنوب حيث قرية الحمروين بمدينة القصير وقضت فيها يومى الجمعة واليوم السبت.

ومن المقرر أن تتجه القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة غدا الأحد فى عمق الجنوب حيث قريتي رأس حدربه، وادلديت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، وتستقر فيها يومى 9 و8 أكتوبر، لإجراء الكشف الطبى على المواطنين هناك، ثم بعدها مدينة حلايب لمدة يومين، وبعد ذلك قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب.

وتعود القوافل بعد ذلك ناحية الشمال حيث قرى مرسى علم بعد الانتهاء من اجراء الكشف الطبى على اهالى حلايب وابو رماد، حيث تستقر يومى 14 و 15 اكتوبر بقرى حماطه والشيخ الشاذلى التابعتين بمرسى علم، ثم مدينة مرسى علم وتحديدا بمركز صحة الاسرة هناك ايضا لمدة يومين.

وتنتهى القوافل الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة من أعمالها خلال أكتوبر المقبل بقرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا، يومي 19 و18 اكتوبر، ويتم إجراء الكشف فى التخصصات المختلفة وصرف العلاج وإجراء الأشعة والتحاليل مجانا، والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.