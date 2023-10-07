اليوم السابع
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ضبط 5 أطنان بطاطس تالفة بثلاجة حفظ أغذية فى القناطر الخيرية

السبت، 07 أكتوبر 2023 10:45 ص
ضبط 5 أطنان بطاطس تالفة بثلاجة حفظ أغذية فى القناطر الخيرية جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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قام فريق من إدارة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بالتعاون مع مكتب الأغذية بالقناطر الخيرية بالمرور على أحد الثلاجات بالقناطر الخيرية، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي.
 
وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم ضبط 125 جوال بطاطس، وزن الجوال الواحد ما يقرب من 40 كجم، بإجمالي 5 أطنان تقريبا، وظهر عليها علامات التلف الواضح مع انتشار الروائح الكريهة.
 
وتابعت، أنه تم عمل محضر بالمضبوطات وجاري عرضه علي النيابة العامة للنظر والتصرف، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة بالمنشأة، وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية بالقليوبية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية.
 
واشترك في الضبطية كل من رجب نصر مراقب أول الأغذية بالمديرية، وعادل بيومي مراقب أول الأغذية بالمديرية، وعلاء السباعي مراقب أول الأغذية بالقناطر، ومفتشي الأغذية إبراهيم فكري، ورضا عبد المنعم.
 

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صحة القليوبية

الرقابة على الأغذية

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