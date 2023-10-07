اليوم السابع
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ضبط هيروين بحوزة عنصر إجرامي في الدقهلية

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:33 ص
ضبط هيروين بحوزة عنصر إجرامي في الدقهلية ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالدقهلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو  - كمية من مخدر الهيروين  - بندقية خرطوش و طلقات لذات العيار  - مبلغ مالى)
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هيروين

ضبط تاجر هيروين

الدقهلية

وزراة الداخلية



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