ضبط هيروين بحوزة عنصر إجرامي في الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالدقهلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش و طلقات لذات العيار - مبلغ مالى)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.