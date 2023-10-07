ضبط نصف مليون عبوة عصير وشيكولاتة للأطفال فاسدة في الغربية

الغربية محمد طارق

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية ، حماة مكبرة على الأسواق بالمراكز والمدن، وذلك لضبط المنتجات المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف مليون عبوة عصير وشيكولاتة فاسدة بمركز طنطا، حيث تم التحفظ علي جميع الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وقالت المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية، إن المهمة الاساسية للهيئة الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.