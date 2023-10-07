ضبط المتهم بقتل زوجته وإشعال النيران بجثتها بالخانكة.. والنيابة تأمر بحبسه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل زوجته بطعنها بالرقبة وإشعال النيران بجثتها، بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد العثور على جثة إحدى السيدات، مقتولة داخل شقتها الكائنة بمنطقة القلج، دائرة المركز.
توصلت تحريات المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، قيام سائق يدعى "ع ع ج ح"، 46 سنة، بقتل زوجته، وتدعى "دنيا" 29 سنة، بطعنها بالرقبة بسلاح أبيض، وقام بإشعال النيران في جثتها بسبب خلافات اسرية بينهما، ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات وبتتبع خط سير المتهم بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس معاون أول مباحث مركز شرطة الخانكة، تم ضبط المتهم أثناء اختباءه في إحدى الأماكن وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبط المتهم بقتل زوجته وإشعال النيران بجثتها بالخانكة.. والنيابة تأمر بحبسهالسبت، 07 أكتوبر 2023 11:47 م
مشاركة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل زوجته بطعنها بالرقبة وإشعال النيران بجثتها، بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
الموضوعات المتعلقة
إصابة 4 أشخاص باختناق إثر حريق عقار في شبين القناطر بالقليوبيةالسبت، 07 أكتوبر 2023 10:21 م
ضبط طالب لإلقائه قطة من نافذة بالقليوبيةالسبت، 07 أكتوبر 2023 08:40 م
محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف الطرق وتطوير كورنيش النيل.. صورالسبت، 07 أكتوبر 2023 06:52 م
افتتاح فرع كهرباء قليوب "جنوب الدلتا للكهرباء" فى ذكرى انتصارات أكتوبر.. صورالسبت، 07 أكتوبر 2023 06:41 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة