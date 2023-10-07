زى النهاردة عام 1952.. ميلاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

وكالات

يحل اليوم 7 أكتوبر ذكرى ميلاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والذى يحتفل بعيد ميلاده الواحد والسبعين.

ولد فلاديمير بوتين فى 7 أكتوبر عام 1952 بمدينة لينيجراد بروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، عمل جد فلاديمير بوتين، فى منصب الطباخ الشخصى لفلاديمير لينين وجوزيف ستالين، وعملت والدته فى مصنع ووالده مجندًا فى البحرية السوفييتية.

مارس بوتين فى سن الـ12 من عمره رياضة السامبو والجودو، وحصل على جائزة دان الثامنة للحزام الأسود عام 2012، ليصبح أول روسى يحصل على هذا المركز، ويمارس بوتين أيضًا الكاراتيه.

درس اللغة الألمانية فى مدرسة سانت بطرسبرج الثانوية 281.

وتخرج بوتين فى كلية القانون عام 1975، وعمل فى المخابرات السوفيتية لمدة 16 سنة، ليعلن استقالته فى 1991 من أجل دخول مجال السياسة.

أول تحدى لشعبية بوتين جاء فى أغسطس 2000، بسبب الانتقادات لسوء التعامل مع كارثة غواصة كورسك، واستغرق النقد عدة أيام حتى يعود بوتين من الإجازة، ليزور مكان الحادث بعد وقوعه بعدة أيام.

شرع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الفترة من 2000 إلى 2004، فى النهوض بالبلاد الوضعية المزرية، وتوصل إلى «صفقة كبرى» مع الأوليغارشية الروسية، وهو ما سمح لهم بالاحتفاظ بمعظم سلطاتهم، مقابل دعم الحكومة.

أزمة أخرى تعرض لها بوتين، وهى أزمة رهائن مسرح موسكو فى أكتوبر 2002، وحذرت الصحافة الروسية ووسائل الإعلام الدولية من أن مقتل 130 رهينة فى عملية إنقاذ القوات الخاصة خلال الأزمة سيلحق ضرراً شديداً بشعبية الرئيس بوتين.