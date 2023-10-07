اليوم السابع
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رئيس جهاز تنمية الشروق: تكثيف برنامج الصيانة والنظافة بمنطقة إسكان الشباب

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:03 م
رئيس جهاز تنمية الشروق: تكثيف برنامج الصيانة والنظافة بمنطقة إسكان الشباب رئيس مدينة الشروق
كتب أحمد حسن

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استقبل علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، مجموعة من سكان منطقة إسكان الشباب "الـ 63م "، وذلك خلال المواعيد المعلنة لاستقبال المواطنين، وفي إطار التواصل مع قاطني المدن الجديدة لمناقشة مقترحاتهم ومطالبهم لسرعة تحقيق التنمية المستهدفة. 
 
وخلال اللقاء، قام السكان بعرض طلباتهم والتى تلخصت فى  تكثيف حملات النظافة وصيانة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار المتعارض فروعها مع ممرات المشاة، وامتددت حتى واجهات العمارات.      
 
ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق، المختصين بالجهاز بسرعة الاستجابة على الفور، حيث قامت إدارتا التنمية والزراعة عقب اللقاء بتلافى الملاحظات المطلوبة من صيانة الحدائق، وقص أفرع الأشجار وتكثيف برنامج الصيانة والنظافة بالمنطقة.  
 
وفى ذات السياق، أشار علي سعد إلى أنه تم إنهاء شكاوى سكان أحد المربعات السكنية بالمجاورة 1 بمنطقة الحى الأول والمتمثلة فى زراعة جزء من المنطقة الخضراء،  وتم زراعته على الوجه الأمثل، مؤكداً  حرص الجهاز الدائم على الاستماع لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وحقوقهم المشروعة بكافة القطاعات والمجالات.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

مشروعات الاسكان



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