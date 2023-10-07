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رئيس الوزراء يؤكد أهمية التضامن والسلام لخلق بيئة ضرورية للتنمية والازدهار

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:33 م
رئيس الوزراء يؤكد أهمية التضامن والسلام لخلق بيئة ضرورية للتنمية والازدهار رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس دول العالم الإسلامي يساهم في إتاحة دراسات واستطلاعات تختص بشباب دول العالم الإسلامي لتساعد صناع القرار على خلق سياسات تتناسب مع احتياجاته.

أكد رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر العام بالمحاكاة لـ"الإيسيسكو"، على أهمية التضامن والسلام كثقافة أساسية لازمة لخلق بيئة لازمة للتنمية والازدهار، وأن نتعاون جميعا في أن يكون الشباب مؤثرين في مجتمعاتهم وان يكونوا صناع للقرار وقادرين على تحمل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية.

شدد "مدبولي" على أهمية تعزيز الثقة لدى الشباب لرسم ملامح المستقبل القريب الذى نرجوه مستقبلا حافلا بالعطاء والنماء والرفاهة يليق بتطلعات مجتمعاتنا ورؤى وطموحات شبابنا.

 


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