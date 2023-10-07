رئيس الوزراء: منحة رئاسية لشباب العالم الإسلامى تركز على مكانة مصر فى التدريب

كتب محمد عبد العظيم - محمد صبحى

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن منحة رئاسية لشباب العالم الإسلامي وتركز المنحة على مكانة مصر كمركز ذو خبرة كبيرة في التدريب على آليات الابتكار وخلق بيئة داعمة للمبتكرين والمبدعين، متابعا: "تعتمد مخرجات المنحة الرئاسية على مشروع إرشادي يتم دمج عدد 100 منحة بداخله لكي يتسنى تقييم مدي فعالية المنحة ورصد تأثيرها كمكون أساسي لقدرة مصر على تطوير برامج متخصصة في الابتكار وإعداد الكوادر النابغة في العالم الإسلامي".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في احتفالية "الإيسيسكو" لإطلاق عام الشباب والمقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنفذ منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، عددًا من البرامج والمشاريع الطموحة الموجهة لبناء قدرة الشباب، بالتنسيق مع اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء، وفي مقدمتها برنامج المهنيين الشباب، وبرنامج تدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، فضلًا عن ورش عمل للتدريب على تصميم القمر الصناعي التعليمي، وبرنامج تدريب ودعم الشباب في إنشاء وتطوير المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وحاضنة المشاريع الثقافية والإبداعية "إبداع".

جدير بالذكر، أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، تأسست عام 1979، وتضم في عضويتها 54 دولة، وتهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الاستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها، فضلاً عن تقـوية قـدرات المنظومات التربوية وتحسين مؤشراتها في الدول الأعضاء، بالإضافة إلي تحفيز التنمية الثقافية الشّاملة لشعوب العالم الإسلامي، ويقع مقر المنظمة في مدينة الرباط المغربية.