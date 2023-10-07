رئيس الوزراء العراقى يعزى الرئيس السورى بضحايا هجوم الكلية الحربية

وكالات

بعث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى، برقية تعزية إلى الرئيس السورى بشار الأسد، قدم خلالها مواساته بضحايا الحادث الإجرامى، الذى استهدف طلاب الكلية الحربية فى حمص.

وذكر المكتب الاعلامى لرئيس الوزراء فى بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعث برقية تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، قدم خلالها مواساته بضحايا الحادث الإجرامي، الذي استهدف طلاب الكلية الحربية فى حمص، عبّر فيها عن تعازى ومواساة العراق، حكومةً وشعباً، للشعب السوري الشقيق، وتعاطفه مع ذوي الشهداء والجرحى".

وأكد رئيس الوزراء، وقوف العراق مع الشعب والحكومة السورية في مواجهة الإرهاب وقوى التطرف والإجرام، داعياً للشهداء بالرحمة، وللجرحى بالشفاء العاجل.