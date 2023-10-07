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رئيس الوزراء: إطلاق صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين فى العالم الإسلامى

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:50 م
رئيس الوزراء: إطلاق صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين فى العالم الإسلامى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم - محمد صبحى

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين في العالم الإسلامي لدعمهم في التعليم الجامعي وما قبله.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في احتفالية "الإيسيسكو" لإطلاق عام الشباب والمقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنفذ منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، عددًا من البرامج والمشاريع الطموحة الموجهة لبناء قدرة الشباب، بالتنسيق مع اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء، وفي مقدمتها برنامج المهنيين الشباب، وبرنامج تدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، فضلًا عن ورش عمل للتدريب على تصميم القمر الصناعي التعليمي، وبرنامج تدريب ودعم الشباب في إنشاء وتطوير المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وحاضنة المشاريع الثقافية والإبداعية "إبداع".

جدير بالذكر، أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، تأسست عام 1979، وتضم في عضويتها 54 دولة، وتهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الاستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها، فضلاً عن تقـوية قـدرات المنظومات التربوية وتحسين مؤشراتها في الدول الأعضاء، بالإضافة إلي تحفيز التنمية الثقافية الشّاملة لشعوب العالم الإسلامي، ويقع مقر المنظمة في مدينة الرباط المغربية.

 


عام الإيسيسكو

الإيسيسكو

عام الإيسيسكو للشباب

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