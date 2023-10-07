دواء يستهدف التمثيل الغذائي يقلل التعب بعد جلسات الكيماوي

كتبت فاطمة ياسر

كشفت دراسة أن دواء يستهدف عملية التمثيل الغذائي للخلايا يمكن أن يقلل من التعب المرتبط بالسرطان باستخدام الكيماوى عن طريق استقلاب الخلايا الجذعية السرطانية نفسها لقتل السرطان ، دون التدخل في علاجات السرطان، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantime



دواء

وفي دراسة جديدة أجراها باحثون في مركز ييل للسرطان في كلية الطب بجامعة ييل، كنتيكت الولايات المتحدة، وجد الفريق أن دواء يستهدف عملية التمثيل الغذائي للخلية نفسها فى قتل السرطان ساعد في تخفيف التعب في الفئران، دون التدخل في علاجات السرطان. تمثل النتائج طريقًا لأبحاث التمثيل الغذائى المستقبلية التي قد تؤدي يومًا ما إلى علاج جديد للمرضى.

تم نشر النتائج في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء والغدد الصماء والتمثيل الغذائي مشيرة إلى أنه .لا توجد حاليًا أي علاجات دوائية قابلة للتطبيق متاحة لمجموعة الأعراض التي تشكل معًا.

وقالت راشيل بيري، كبيرة الباحثين: "تحدد هذه الدراسة ثنائي كلورو أسيتات، وهو منشط لأكسدة الجلوكوز، باعتباره التدخل الأول، وخاصة التدخل الأول الذي يركز على عملية التمثيل الغذائي، لمنع متلازمة التعب المرتبط بالسرطان بأكملها في النماذج قبل السريرية". عضو في مركز ييل للسرطان.