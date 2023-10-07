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حظر تسيير الرحلات الجوية جنوب ووسط إسرائيل حتى إشعار آخر

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:21 م
حظر تسيير الرحلات الجوية جنوب ووسط إسرائيل حتى إشعار آخر قصف غزة
وكالات

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قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم فرض حظر على تسيير الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، وذلك عقب الهجوم الذى شنته الفصائل الفلسطينية صباح السبت، بحسب سكاى نيوز.
 
وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" توقف حركة الملاحة الجوية فوق منطقة جنوب ووسط إسرائيل، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقطاع التيار الكهربائى فى مستوطنات غلاف غزة.
 
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الحكومة فوجئت بالهجوم الذى شنته الفصائل الفلسطينية صباح السبت، واصفة ما حصل بـ"فشل استخباراتى خطير".
 
وأضافت الصحيفة فى تقرير لها كتبه متحدث سابق باسم الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل تعيش حربا صعبة ذات خصائص لم تعرفها من قبل، ومفاجأة كاملة بعدد غير قليل من القتلى والجرحى والأسرى والمختطفين".
 
ييذكرأن، أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.
 
فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

 


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