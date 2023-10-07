حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالنصب على الشباب.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد إسماعيل - كريم صبحى

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من الشباب الطامحين في السفر الى إلخارج بعد أن اوهمهم بقدرته على توفير عقود عمل مقابل مبلغ مالي كبير.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير عقود العمل وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول لاستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، وقيامه بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء وصفات منتحلة للترويج لنشاطه الإجرامى من خلال زعمه بتوفير فرص عمل بالعديد من الدول بكبرى الشركات فى مجالات مختلفة بمرتبات مجزية مقابل إيداع مبالغ مالية فى محافظ إلكترونية مختلفة للسير فى إجراءات السفر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.