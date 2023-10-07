اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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جوتيريش يدعو القوى النووية إلى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:00 ص
جوتيريش يدعو القوى النووية إلى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
وكالات

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أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يدعو القوى النووية إلى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وطُلب من حق التعليق على بيان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي صرح في وقت سابق بأن روسيا يمكن أن ترد بطريقة جوابية على الولايات المتحدة، التي لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ويمكن لنواب مجلس الدوما الروسي إلغاء التصديق على المعاهدة.

وقال حق: "نحن على علم بهذه التعليقات. كل ما يمكنني قوله هو أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد باستمرار على ضرورة دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ. وهو يحث جميع الدول التي لم تصدق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على القيام بذلك دون تحفظات أو شروط مسبقة، وخاصة أولئك الذين يلزم تصديقهم على المعاهدة دخولها حيز التنفيذ".

وأضاف: "في الوقت نفسه، يدعو الأمين العام جميع القوى النووية إلى إعادة التأكيد علنا على وقفها الاختياري للتجارب النووية والتزامها بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

وصرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بأن رئاسة المجلس ستبحث حتما في اجتماعها المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.


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