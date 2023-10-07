جارديان: رئيس وزراء اسكتلندا يعترف بتأثير أزمة تكلفة المعيشة على خطط الاستقلال

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف يواجه مطالب بإعادة التفكير في خططه للاستقلال بعد فوز حزب العمال "الزلزالي" في الانتخابات الفرعية في روثرجلين وهاميلتون ويست الذي هدد العشرات من مقاعد الحزب الوطني الاسكتلندي.

واعترف رئيس الوزراء بأن حزبه عانى من "ليلة صعبة" بعد أن هزم مايكل شانكس من حزب العمال الحزب الوطني الاسكتلندي بشكل شامل بفوزه بما يقرب من 59% من الأصوات، وهو فوز فاق التوقعات بكثير.

وأدى ذلك إلى دعوات خاصة وعامة من داخل الحزب الوطني الاسكتلندي يوم الجمعة إلى يوسف لإعادة التفكير في اقتراحه المثير للجدل بأن الفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات العامة المقبلة سيكون بمثابة تفويض لفتح مفاوضات حول استقلال اسكتلندا مع وستمنستر.

وقال منتقدوه إن نتيجة الانتخابات الفرعية، التي انخفض فيها دعم الحزب الوطني الاسكتلندي بمقدار 15 ألف صوت مقارنة بالانتخابات العامة لعام 2019، كانت دليلا واضحا على أن الناخبين كانوا أكثر اهتماما بأزمة تكلفة المعيشة.

وقال يوسف: "المسئولية تقع على عاتقي بالتأكيد"، لكنه نفى أنه اضطر إلى تغيير استراتيجيته الاستقلالية بشكل كبير. وأضاف: "علينا أن نتحدث عما يعنيه الاستقلال للناس في حياتهم اليومية"، لكنه أقر بأن رسالة الحزب بشأن الأزمة الاقتصادية يجب أن تكون "أكثر وضوحًا ".

وقد عارض أحد كبار النواب ذلك. وقالوا: "إن أسوأ درس نتعلمه من روثرجلين هو أننا بحاجة إلى دفع الاستقلال بقوة أكبر". "يحتاج الحزب إلى أن يصبح واقعيًا ويعود إلى وضع الاستماع."

وقال كير ستارمر، زعيم حزب العمال في المملكة المتحدة، لنشطاء الحزب المبتهجين إنهم "فجروا الأبواب" في الحملة الانتخابية، وحققوا تأرجحا بنسبة 20% في مقعد يُنظر إليه على أنه مؤشر لفرص حزب العمال في الانتخابات العامة في اسكتلندا.