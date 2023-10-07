تعرف على نتائج 231 زيارة نفذها التفتيش المالي والإدارى في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة فى مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن فى كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإدارى، ومكافحة صور الفساد الذى يعرقل جهود الدولة التنموية، مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية لكل القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذى.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذى عرضه أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار 3 أشهر" يوليو، أغسطس، سبتمبر 2023"، فى مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التى تشارك فى فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل فى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التى تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة فى عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه231 من الحملات التفتيشية المفاجئة شملت 9 زيارات لإدارات ومشروعات تابعة لديوان عام المحافظة (مصنع علف الدواجن التابعة للمشروعات المركزية بشرق النيل، المكتبة المركزية، مركز تدريب الحاسب الآلى بالمجلس الشعبى المحلى، مشروع تحسين الطرق، مركز معلومات شبكات المرافق، مشروع المواقف، إدارات الديوان العام الداخلية والخارجية، بجانب 53 زيارة على الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية شملت(الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، بنى عدى، أهناسيا الخضراء المنطقة الثالثة قسم النظافة وقسم الاشغالات، باروط، ننا، ميدوم، سدس الأمراء، الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بــبــا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، قمبش، قسم الإشغالات بالمنطقة الراابعة، بنى عدى، صفط راشين، براوه، دنديل، إبشنا، ومدينة بنى سويف، بهبشين، باروط، الإدارة الهندسية ببنى سويف، قمبش، الميمون، تزمنت الشرقية، دلاص، أشمنت، قاى، شريف باشا، انفسط، سدس، النويرة، أشمنت، المنطقة الاولى (أ)، قسم الإشغالات بالمنطقة الأولى، قسم الإشغالات بالمنطقة السادسة، بنى عدى، المنطقة السادسة، بلفيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، الحملة الميكانيكية ببنى سويف، قاى، المنطقة الخامسة (قسم النظافة - وقسم الإشغالات)، الحمام، المنطقة الثانية (قسمى النظافةوالإشغالات)، نـنـا، تزمنت الشرقية، دلاص، أشمنت، قاى، شريف، انفسط، سدس،

وفى قطاع الصحة، تم تنفيذ 117حملة تفتيش شملت :مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة وهى الوحدات الصحية بقرى (الدوالطة، دنديل، أطواب، طنسا بنى مالو، مكتب صحة أول، إدارة الطب الوقائى، مركز طبى شرق النيل، بنى عدى، مكتب صحة ثالث، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا، بدهل، باروط، ننا، ميدوم، سدس الأمراء، اهناسيا الخضراء، شاويش، شريف باشا، تل ناروز، مركز رعاية الطفل بشارع عبد السلام عارف، الإدارة الصحية ببــبــا، الإدارة الصحية بالواسطى، مكتب الصحة بحى مقبل، اهناسيا الخضراء، مكتب صحة أول، دلاص، الزيتون، مركز رعاية الطفل بالمرماح، المركز الطبى بالغمراوى، تزمنت الغربية، مكتب صحة ثالث، باروط، الحيبة، مكتب رقابة الأغذية، إدارة الملاريــا، بنى هارون، مكتب صحة، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، صفط راشين، طرشوب، بنى محمد راشد.

بجانب 80 حملة تفتيشية على عدد المديريات والإدارات الخدمية والمصالح الحكومية، وشملت 22 زيارة فى قطاع التعليم، تضمنت دواوين المديرية والإدارات ومركز تطوير تكنولوجى والمدارس، و2 زيارة فى قطاع التموين ( مديرية وإدارات ومكاتب تموين )، و12 زيارة للقطاع الزراعى " المديرية والإدارات والجمعيات الزراعية )، و9 زيارات فى قطاع التضامن الاجتماعى ( المديرية والإدارات والوحدات )، و15 زيارة فى قطاع الطب البيطرى ( المديرية والإدارات والوحدات والمكاتب)، و3 زيارة لمديريتى الإسكان والطرق والنقل، و4 زيارات لمديرية وإدارات العمل، و13 زيارة على مراكز وإدارات الشباب والرياضة.

من ناحيته وجه المحافظ بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التى تم اتخاذها حيال المخالفات التى تم رصدها، وشملت :حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوى بالمنشآت الخدمية، والعمل على تلافى كافة القصور الإدارى فى بعض الملفات الحيوية والخدمية، مع تكرار المتابعة والمرور الدورى، واعداد تقرير شامل بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التى تم رصدها لضمان عدم تكرارها خلال الفترات المقبلة.