تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى التزوير بالتجمع 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير الكارنيهات ولوحات المرور في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

التحقيقات أوضحت أن المتهم الأول " مسجل جنائي"، كان بحوزته كارنيه أمني "مزور"، ومهمات أمنية ولوحة سيارة " مزورة"، بالإضافة إلى شهادة حصوله على ليسانس أيضا "مزورة"، وخلال مروره بكمين أمني ليلي تم كشفه والقبض عليه.

المتهم بعد القبض عليه كشف عن باقي العصابة ، فاعرف بقيامه بإصطناع اللوحات المعدنية لدى "مالك محل لكماليات السيارات" فتم القبض عليه وبحوزته أدوات التصنيع.

المتهم اعترف أيضا بتحصله على شهادة الليسانس المزورة من (شخصين- بمحافظتى "سوهاج ، وأسيوط") تم ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة - عدد من الطلقات - مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز لاب توب – كمية من الشهادات المزورة منسوب صدورها لبعض الجامعات المختلفة "محلياً ، ودولياً"- قيد دراسى منسوب صدوره لإدارات تعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - سيارة - 4 هواتف محمولة من بينهم هاتفين يحتويان على ما يثبت نشاطهما الإجرامى).

النيابة أمرت بحبس المتهمين الأربعة، فيما طالبت بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة.