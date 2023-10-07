تأهيل الترع بالمنيا وفر مياه الرى للمزارعين..صور

المنيا- حسن عبد الغفار

يعد مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا ، أهم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذى وفر مياه الرى فى الترع للمزارعين طوال الوقت، وساهم فى الحفاظ على المياه من التسرب، ووصول المياه لنهايات الترع والقضاء على مشاكل المزارعين.

وأعلنت مديرية الرى بمحافظة المنيا، أن أعمال التأهيل والتبطين تجرى فى 784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.

يأتى ذلك المشروع ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشهدها محافظة المنيا والتى يجرى فيها العمل فى. 192 قرية و 757 تابع لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى، 23 مليار جنية بالاضافة إلى بنى مزار وسمالوط بواقع 102قرية.

قال أحمد ذكى أحد المزارعين، إن مبادرة تأهيل الترع، خدمت المزارعين بشكل كبير جدا، خاصة فى توفير المياه والحفاظ على أرواحنا، بعد القضاء على الحشائش التى كانت تحتضن الحشرات الضارة والزواحف، كما ان تأهيل الترع فى القرى جعل شكلها مميزا جدا، وأعاد الشكل الجمالى للقرية فى الريف بالمنيا.

أما سعد ثروت أحد المزارعين قال، إن مبادرة حياة كريمة غيرت شكل الريف بالمحافظة، وكان ذلك من خلال الاهتمام بالمزارعين، عن طريق واحد من المشروعات الهامة وهو تأهيل الترع وتبطينها، والذى حافظ لنا على مياه الرى طوال موسم الزراعة.



تبطين الترع