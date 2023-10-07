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بنى سويف تستقبل فوجين سياحيين متعددى الجنسيات على متن باخرتين

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:01 م
بنى سويف تستقبل فوجين سياحيين متعددى الجنسيات على متن باخرتين السياح
بنى سويف ـ هانى فتحى

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استقبلت محافظة بني سويف، باخرتين سياحيتين " فندقين عائمين" أثناء مرورهما بالمحافظة خلال رحلتيهما في نهر النيل بين أسوان والقاهرة، حيث تم استقبال الباخرة "لاترافيا" وعلى متنها فوج سياحي متعدد الجنسيات قوامه 22 سائحاً، بالتزامن مع استقبال الباخرة "داركم" وعلى متنها  78سائحاً إنجليزياً، وكان في استقبال الفوجين: رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة، وعبد الحي سيد مدير الممشي السياحي.
 
وحسب بيان لمحافظة بنى سويف وتنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"، قامت الإدارة العامة للسياحة بإعداد برنامج سياحي، تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.
 
من جهتها، أكدت مدير السياحة، أن أعضاء  الفوجين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم "د.محمد هاني غنيم " والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كل التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.
 
 

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