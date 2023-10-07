بدء جلسة إجرائية لمحاكة المؤتمر العام لـ"الإيسيسكو" بمشاركة رئيس الوزراء

بدأت الجلسة الإجرائية لمحاكاة المؤتمر العام لـ"الإيسيسكو" ، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتتضمن الجلسة الإجرائية 5 نقاط، كالتالي، اعتماد قائمة الوفود، اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الأولى للمحاكاة، واعتماد مشروع البرنامج الزمني، وتشكيل مكتب المؤتمر، واعتماد القرارات المجلس التنفيذي السابقة.
وقدم كريم عبدالباري رئيس المؤتمر العام بالمحاكاة بالـ"الإيسيسكو"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالشباب، وتأكيده في جميع المحافل الكبرى على دور الشباب ورؤيتهم المتميزة إيمانا منه بأنهم المستقبل.
قال رئيس المؤتمر العام بالمحاكاة بالـ"الإيسيسكو"، خلال احتفالية اطلاق عام الايسيسكو للشباب المنعقد العاصمة الإدارية الجديدة، إن المنظمة تتميز بحصيلة مزدهرة من الإنجازات سواء التعليم والثقافة والاتصال بهدف بناء مجتمعات شاملة وتعزيز ثقافة السلام والنماء، مشيرا إلى أن المؤتمر يجسد جزء محاكاة من المستقبل، حيث تتشرف مصر باستضافة وفود من المنطقة العربية والأفريقية والأسيوية والأمريكية.
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