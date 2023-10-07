اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا يوم 11 أكتوبر

السبت، 07 أكتوبر 2023 08:00 ص
الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا يوم 11 أكتوبر الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة ستعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا يوم 11 أكتوبر.

وحسب المصادر، فإن قيمة حزمة المساعدات الجديدة ستبلغ 200 مليون دولار. ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأنها بعد، لكنها ستتضمن على الأرجح الذخيرة والمعدات العسكرية المماثلة لتلك التي تضمنتها حزم المساعدات السابقة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المساعدات الجديدة خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بتوريدات الأسلحة لأوكرانيا في بروكسل.

يذكر أن إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير عام 2022، قد بلغ نحو 44 مليار دولار.


حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

روسيا

موسكو

كييف

بروكسل



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