الولايات المتحدة تدين هجمات الفصائل الفلسطينية على إسرائيل

أ ش أ

أدانت الولايات المتحدة الهجمات التى يشنها عناصر الفصائل الفلسطينية ضد المدنيين الإسرائيليين.

وقال بيان على موقع البيت الأبيض الإلكترونى اليوم /السبت/ إنه ليس هناك أى مبرر لأعمال العنف أبدا.. مشددا على دعم حكومة وشعب إسرائيل.



وأعربت الولايات المتحدة عن تعازيها للإسرائيليين الذين فقدوا أرواحهم فى هذه الهجمات.



وخلص البيان بالقول إن مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان يبحث مع نظيره الإسرائيلى تساحى هنجبى الوضع وأن الإدارة الأمريكية على اتصال وثيق مع إسرائيل.