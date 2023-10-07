اليوم السابع
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السبت، 07 أكتوبر 2023 05:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الولايات المتحدة تدين هجمات الفصائل الفلسطينية على إسرائيل

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:43 م
الولايات المتحدة تدين هجمات الفصائل الفلسطينية على إسرائيل جيك سوليفان
أ ش أ

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أدانت الولايات المتحدة الهجمات التى يشنها عناصر الفصائل الفلسطينية ضد المدنيين الإسرائيليين.

وقال بيان على موقع البيت الأبيض الإلكترونى اليوم /السبت/ إنه ليس هناك أى مبرر لأعمال العنف أبدا.. مشددا على دعم حكومة وشعب إسرائيل.


وأعربت الولايات المتحدة عن تعازيها للإسرائيليين الذين فقدوا أرواحهم فى هذه الهجمات


وخلص البيان بالقول إن مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان يبحث مع نظيره الإسرائيلى تساحى هنجبى الوضع وأن الإدارة الأمريكية على اتصال وثيق مع إسرائيل.

 

 


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