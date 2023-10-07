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المرصد العربى لحقوق الإنسان يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى

السبت، 07 أكتوبر 2023 05:26 م
المرصد العربى لحقوق الإنسان يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى قصف غزة
بيشوى رمزى

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أعرب المرصد العربى لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، محذرا من خطورة تصاعد وتيرة انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التى تقود المنطقة لمزيد من التوتر والعنف، ومن مغبة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدن والقرى الفلسطينية، وتصعيد حدة العنف ضد الفلسطينين العزل. 
 
ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان جميع الأطراف بوقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين الأبرياء، محملا القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذا  التصعيد الجاري والذي يأتي نتيجة  لانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية دون تحرك من المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد. 
 
وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واستئناف عملية السلام وصولا لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
 

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