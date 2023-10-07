اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 11:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

العاهل الأردنى للرئيس الأمريكى: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد فى غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 10:21 م
العاهل الأردنى للرئيس الأمريكى: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد فى غزة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم /السبت/، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى جو بايدن، بحثا خلاله الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وسبل وقف التصعيد الخطير وحماية المدنيين.

ودعا العاهل الأردنى - خلال الاتصال - إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد فى غزة ومحيطها وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.
كما أكد الملك عبدالله الثانى ضرورة إنهاء جميع الممارسات التى تؤجج التوتر، وإيجاد أفق سياسى حقيقى لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار للجميع.


وحذر العاهل الأردنى - طبقا لبيان الديوان الملكى - من أن استمرار التصعيد سيكون له انعكاسات سلبية على المنطقة، مشددا على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولى الإنساني.

 

 


طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

كتائب القسام

محمد الضيف

صواريخ غزة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

غزة الآن

خسائر إسرائيل

صواريخ غزة

قطاع غزة

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة