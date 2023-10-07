الشرطة اليابانية: انتشال جثامين 4 متسلقين لقوا مصرعهم فوق جبل "أساهى"

أ ش أ

أعلنت الشرطة اليابانية، اليوم /السبت/، انتشال جثامين أربعة متسلقين فوق جبل "أساهى" في مقاطعة "توتشيغي".



وذكرت الشرطة أنه عثر على جثامين المتسلقين قرب أحد مسارات التسلق بالجبل، مشيرة إلى أن أحدهم اتصل بسلطات الطوارئ أمس /الجمعة/، وأبلغ عن معاناتهم من انخفاض درجة حرارة الجسم وعدم القدرة على الحركة.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن السلطات لم تتمكن من إرسال فريق بحث وإنقاذ أمس بسبب الرياح الشديدة، لافتة إلى أن ارتفاع الجبل يبلغ 1896 مترا فوق مستوى سطح البحر.