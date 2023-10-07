اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 06:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة اليابانية: انتشال جثامين 4 متسلقين لقوا مصرعهم فوق جبل "أساهى"

السبت، 07 أكتوبر 2023 05:17 م
الشرطة اليابانية: انتشال جثامين 4 متسلقين لقوا مصرعهم فوق جبل "أساهى" الشرطة اليابانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة اليابانية، اليوم /السبت/، انتشال جثامين أربعة متسلقين فوق جبل "أساهى" في مقاطعة "توتشيغي".


وذكرت الشرطة أنه عثر على جثامين المتسلقين قرب أحد مسارات التسلق بالجبل، مشيرة إلى أن أحدهم اتصل بسلطات الطوارئ أمس /الجمعة/، وأبلغ عن معاناتهم من انخفاض درجة حرارة الجسم وعدم القدرة على الحركة.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن السلطات لم تتمكن من إرسال فريق بحث وإنقاذ أمس بسبب الرياح الشديدة، لافتة إلى أن ارتفاع الجبل يبلغ 1896 مترا فوق مستوى سطح البحر.


اليابان

طوكيو

أساهى

جبل أساهى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة