السيسى فى سباق الرئاسة.. حملة المرشح تقدم الأوراق بـ424 تزكية ومليون و130 ألف تأييد شعبى

قدم المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أوراق الترشح بصفته وكيلا عن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قام بسحب نموذج الترشح وملء البيانات.

وأحضر المستشار محمود فوزى تزكيات أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتأييدات المواطنين التى تم توثيقها بمكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى، كما قام بتوقيع النماذج الخاصة بالترشح والإقرارات المطلوبة.

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، عن تلقى اللجنة اليوم من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أوراق ترشحه والتي قدمها نيابة عنه المستشار محمود فوزى الممثل القانوني.

وسحب المستشار محمود فوزى الممثل القانوني نموذج طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، كما قام بملء الإقرارات المطلوبة والتوقيع عليها وتقديم المستندات المطلوبة من المرشحين، وبلغ إجمالى تزكيات أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى 424 تزكية.

كما تقدم بتأييدات المواطنين له فى الشهر العقارى والتى بلغ عددها مليون و130 ألف تأييد، وتقوم اللجنة باستخدام أجهزة الماسح الضوئي فى عملية عد تأييدات المواطنين وكذلك في فحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح من أحد موظفي الهيئة المتواجدين في القاعة ويقوم بملء البيانات المطلوبة ثم تسليم تزكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية أو 25 توكيلا من توكيلات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري .

وسلم الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى والتوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

وكانت قوات أمن القاهرة عززت تواجدها أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بشارع قصر العينى، ونشرت الأجهزة الأمنية قواتها أمام الباب الرئيسي للهيئة الوطنية في إطار الاستعدادات لاستقبال المرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعة كبرى بالطابق الأرضي، لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث يستمر فتح باب الترشح يوميا حتى في العطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخيرة، ولمدة 10 أيام تنتهى في 14 أكتوبر الجاري.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر بالداخل أيام 10و11و12 ديسمبر.