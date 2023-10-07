الرحلة الأخيرة لديلر الاستروكس انتهت بالسقوط فى كمين الجيزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، في إحباط محاولة تاجر مواد مخدرة، ترويج كمية من مخدر الاستروكس، بين عملائه من المتعاطين في عدة مناطق، واعترف المتهم بالاتجار بالمخدر، وكشف عن مصدر الحصول عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتم القبض على المتهم بعد أن رصدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، نشاط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عملائه من المتعاطين في عدة مناطق بالجيزة لترويجها بينهم، مستخدما دراجة نارية.

تتبع رجال المباحث تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تمكنوا من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالي وهاتفى محمول.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أنه يخزن المخدر بمسكنه عقب الحصول عليه من عاطل كشف عن هويته، تمهيدا للتواصل مع عملائه وترويج المخدر بينهم، وأشار إلى استخدامه دراجة نارية في التنقل بين عملائه من المتعاطين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.