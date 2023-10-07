الجوهرة النرويجية العملاقة ترسو فى ميناء بورسعيد السياحى وعليها 3428 سائحا.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الإقتصادية، السفينة السياحية العملاقة NORWEGIAN GEM جوهرة النرويج التى ترفع علم الباهامس القادمة من ميناء الإسكندرية وعلى متنها 2399 سائح و 1029 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة.

جاء ذلك فى ظل حركة النشاط السياحى الذى يشهده ميناء بورسعيد، على أن يتم تنظيم رحلات سريعة إلى محافظة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية فى إطار سياحة اليوم الواحد ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم فور عودة السائحين مستكملة رحلتها البحرية فى حوض البحر المتوسط.

كان ميناء بورسعيد السياحى قد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة السفن السياحية خلال الأيام الماضية، واستقبل اليخت السياحى GENESIS وعلى متنه 20 راكب، السفينة السياحية NAUTTICA وعلى متنها أكثر من ألف راكب والسفينة SH. DIANA وعلى متنها 185 سائح مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية والخطوط السياحية فى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تعتبر السفينة NORWEGIAN GEM واحدة من أشهر السفن السياحية التى تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة بين موانئ العالم، تم بناؤها فى عام 2006 من قبل شركة بناء السفن الألمانية MEYER WERFT بتكلفة بلغت 700مليون دولار أمريكى وأبحرت فى عام 2007، وتتكون من 12 طابق بها 1197 غرفة، ولديها مجموعة واسعة من وسائل الراحة وخيارات الترفية مطاعم ونوادى وحمامات سباحة ومسرح وصالة بولينغ.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات بدخول وخروج السفينة من والى الميناء وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين فى سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالميناء.