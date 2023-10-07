"الأرصاد" السعودية: أمطار رعدية على مكة المكرمة

إيمان حنا

كشف المركز الوطنى للأرصاد بالسعودية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم السبت، وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق تشمل جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة.