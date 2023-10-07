اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 02:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وعدة مناطق بالمملكة ..

"الأرصاد" السعودية: أمطار رعدية على مكة المكرمة

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:59 م
"الأرصاد" السعودية: أمطار رعدية على مكة المكرمة أمطار مكة ـ أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المركز الوطنى للأرصاد بالسعودية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم السبت، وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق تشمل جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة.

وتوقع المركز أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 42 مئوية بمكة المكرّمة والأحساء، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بجدة والقنفذة 95%.

 
 

طقس السعودية

اخبار السعودية

مكة المكرمة

طقس مكة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة