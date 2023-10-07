اعترافات قاتل جارته فى طنطا: "طعنتها بسكين بسبب خلافات الجيرة"

كتب ـ محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

أدلى المتهم ب قتل جارته فى طنطا باعترافات تفصيلية، مؤكدا أن خلافات الجيرة جمعته بجارته، وأن الأهالي حاولوا التدخل لاحتواء الأمر وإنهاء المشاكل دون فائدة.

وأضاف المتهم، أن يوم الحادث احتدم الخلاف بينهما فاستل سكينا من طيات ملابسه وأسكنها بجسد المجني عليها حتى سقطت قتيلة، ثم هرب من المكان قبل أن يتم القبض عليه.

ونجحت الداخلية في ضبط عاطل بالغربية لتعديه على سيدة بسلاح أبيض فأدوى بحياتها لخلافات حول الجيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة ووجود متوفاة بدائرة القسم. بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (عاطل وربة منزل "مُصابة بجروح متفرقة بالجسم") وتم نقلها للمستشفى وتوفيت، وذلك بسبب خلافات الجيرة حيث قام خلالها الأول بالتعدى على المجنى عليها بقطعة سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.