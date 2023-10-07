استبعاد 170 مرشحا في انتخابات المحافظات العراقية لمخالفتهم شروط الترشح

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استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، 170 مرشحا من انتخابات مجالس المحافظات لمخالفتهم شروط الترشح.

وقالت المفوضية في بيان - حسبما نقلت قناة (العراقية الاخبارية)، اليوم /السبت/ - "إن 163 من المستبعدين شملتهم إجراءات المساءلة والعدالة، فيما لم تثبت صحة وثائق 7 آخرين"، مؤكدة أحقية الأحزاب والتحالفات في ترشيح أسماء بديلة عن مرشحيها المستبعدين أو تقديم الطعون القانونية بقرارات جهات التحقق للمحاكم المختصة وفقا لقانون المفوضية .

وكشفت مفوضية الانتخابات، أن المرشحين المستبعدين من مختلف المكونات والكتل السياسية، وقرارات جهات التحكم من أهليتهم لا علاقة لها بالتنافس الحالي الذي بدأ مبكرا بين الكتل والقوى السياسية المختلفة لانتخابات مجالس المحافظات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن مجلس المفوضين صادق على عدد من محطات ومراكز الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر المقبل.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد الشهر الماضي دعم حكومته لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل ضمان إجراء انتخابات محلية نزيهة وشفافة .