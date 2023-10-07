احذر.. تشغيل خدمات النقل البرى دون تصريح يعرضك للغرامة وإلغاء الترخيص

كتب ـ هشام عبد الجليل

عاقب قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال، ونفس العقوبة لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

وتطبق نفس العقوبة على كل من خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، وفي حالة العود، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

وتضمن القانون عقوبات صارمة حال عدم الإلتزام بالنصوص الواردة بالتشريع والمتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة، حيث نص القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9، 10، 12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.