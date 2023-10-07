إدارة المؤسسات الحكومية بأسلوب "الكايزن".. دورة تدريبية للعاملين فى المحليات

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام 2023/2024 غداً الأحد، بتنفيذ دورة تدريبية جديدة لأول مرة وهى إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة والقضاء على الفساد والتى يستفيد منها 28 متدرباً ، مشيراً إلى أن الدورة تستهدف اكتساب المتدربين بتطبيق نظرية كايزن والتى تركز على فلسفة التحسين المستمر والمنهجي والتدريجي في الطريقة التي تتم بها الأمور، ولعمليات الإنتاج في العمل ، فضلاً عن رفع مهارات التغلب على مقاومة التغيير، والتعرف على متطلبات التغيير المؤسسي الناجح، وإدارة التغيير وجعله كعنصر ناجح وحاسم في العمل ،وكيفية تحسين الجودة بطريقة الكايزن اليابانية، والتعرف على طرق تحليل المشكلات.

وأشار اللواء هشام أمنة ، فى بيان اليوم، إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول مفهوم منهجية التحسين المستمر ، وأنواع أساليب التحسين ، ومفهوم منهجية الكايزن ومظلتها وأدوارها المتنوعة، فوائد تطبيقها ،وكيفية التحسين والابتكار، وخطوات عملية التحسين المستمر، وأهم العناصر اللازمة لنجاحه، والنتائج المتوقعة من تطبيق الكايزن ، كما ستتضمن الدورة استعراض نماذج وحالات عملية.

وكلف اللواء هشام آمنة ، مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بتنظيم دورة مجمعة لمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات في الأسبوع التدريبي التاسع و تتضمن الدورة التأهيلية الرابعة وتشمل محافظات بني سويف - قنا - اسوان - الوادي الجديد - السويس- الاسماعيلية ) والخامسة في محافظات الاسكندرية - البحيرة - سوهاج - اسيوط ) ، والسادسة (كفر الشيخ - المنيا - شمال سيناء - الشرقية - دمياط) ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع ومركز إدارة الأزمات بالوزارة، مشيراً الى أن الدورة تأتى فى ضوء تكليفات فخامه السيد الرئيس وتكامل الجهود المبذولة من الدولة للإسراع فى إنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية على مستوى المحافظات، وفى إطار خطة التدريب التى ينفذها مركز التدريب بسقارة لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة في جميع المحافظات وتستهدف الدورة 61 متدربا من 15 محافظة بالإضافة للوزارة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التحول الرقمى لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التى توفرها الشبكة، والمهام وأسلوب العمل المقترح للمركز، بالاضافة إلى إجراءات التأمين، وتكامل تطبيقات الشبكة الوطنية، والبنية التحتية للمركز الشبكة الداخلية، والتعريف بمنظومة التحكم فى الشاشات، ومفاهيم الطوارئ باللغة الإنجليزية، وموزع المهام اللاسلكى المطور، ومنظومة المؤتمرات المرئية، كما يعقب فترة التدريب النظرى تطبيق عملي بمراكز المحافظات استعدادا للمرحلة التالية من التدريب والتي تتضمن تأهيل لغة وتدريب محلي متقدم ، ثم تأتي مرحلة التدريب الخارجي لأفضل العناصر ، مؤكدا استمرار تنفيذ دورات تدريب باقي مراكز المحافظات .

وأوضح اللواء هشام آمنة استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية للمحليات، فى تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات ، حيث سيتم تنظيم دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة ،ويتم التدريب من خلال فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندى VNG بوصفه استشارى دعم تنفيذ البرنامج الذى ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى ،وتستهدف الدوره 32 متدرباً .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة، ،تهدف إلى تدعيم مدخل التنمية بالمشاركة المجتمعية، حيث تتضمن الدورة تطبيقات عملية على تقدير الاحتياجات المجتمعية بالمشاركة، والتعريف بالاعتبارات المجتمعية وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلى، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، وكيفية الاعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، والتعريف أيضًا بأدوات المساءلة المجتمعية، وتعزيز اشراك المواطنين فى وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية، وضع خطط لإشراك المواطنين ومناقشتها ومراجعتها من قبل مجموعات العمل.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الاسبوع التاسع بخطة سقارة سيتضمن أيضًا تنظيم دورة برنامج إدارة المشروعات PMP والاجايل ويستفيد منها 36 متدرب ، لافتاً إلى أهمية تلك الدورة في رفع مهارات العاملين بالمحليات بكيفية إدارة المشاريع ، واكتساب معلومات أكثر في مجال إدارة المشاريع مع دورة إدارة المشاريع الاحترافية PMP ، والحصول خبرات أعمق من خلال الدورة لتزيد من قدرتهم إدارة المشاريع بكفاءة أعلى ، كما تُمكن مديرو المشاريع من تعزيز معرفتهم وتنمية مهاراتهم الإدارية والقيادية بالإضافة إلى التعرف على استراتيجيات ومنهجيات إدارة المشاريع وكيفية تطبيقها بفاعلية .

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أنه سيتم استمرار دورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني للأسبوع الثانى على التوالى ، منوهاً إلى أن الدورة تستهدف زيادة وعى العاملين بكيفية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية ومنع الوصول إلى المعلومات الهامة والحساسة أو تغييرها أو إتلافها، وفهم المبادئ الأساسية لأمان البيانات.