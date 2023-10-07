إجراء عاجل أمام مدرسة بشارع فيصل لحماية الطلاب

نُشر على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" التماس أحد المواطنين بإنشاء مطبات صناعية (بشارع فيصل بمحافظة الجيزة) للحد من سرعة السيارات حفاظاً على أرواح المواطنين. تم التنسيق مع الجهات المختصة بحى الهرم لعمل "عيون قط فسفورية " بشارع الملك فيصل بالاتجاهين تحديداً أمام مدرسة عز العرب بمنطقة "التعاون فيصل" للحفاظ على أرواح الطلاب والمواطنين.

ويعاقب قانون المرور فى المادة رقم «81 مكررًا / 2» على ذلك بالآتى:

كل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو أغلق مكانا، أو اقتطع، أو احتجز، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 3000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر.

العقوبة السالبة للحرية تتضاعف، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.