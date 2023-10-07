أخبار مصر.. الحكومة تنفى إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف أكتوبر الجاري

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

فتح باب تلقى أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة منذ قليل لليوم الثالث على التوالى

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أبوابها منذ قليل، لليوم الثالث على التوالى، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم وتقديم المستندات المطلوبة وأوراق الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، يوميا حتى الخامسة مساء، والذى يستمر حتى 14 أكتوبر الجارى يوميا وفى العطلات الرسمية.

المرشح عبد الفتاح السيسى يجرى الكشف الطبى بمستشفى العاصمة الإدارية

أجرى المرشح عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، الكشف الطبى للتقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمستشفى العاصمة الادارية الجديدة، حيث كان في استقباله بالمستشفى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية ومستشارها القانوني.

وشهد مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم السبت، حضور المرشح عبد الفتاح السيسي، لإجراء الكشف الطبى، وذلك من خلال 4 عيادات طبية، وهي النفسية والعصبية والمخ والأعصاب والرمد والجراحة والباطنه والقلب.

مصر تحذر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى حذرت جمهورية مصر العربية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية. ودعت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت - إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة.

الحكومة تنفى إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع، حيث تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري حتى نهاية الشهر لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران تعلن تأجيل "الكشف الطبى" إلى الغد أعلنت حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، تأجيل الكشف الطبي والذي كان من المقرر استكمال إجراءاته اليوم السبت، ليكون غدا الأحد، في المجالس الطبية المتخصصة، لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

التعليم: تسليم العمل للمعلمين الجدد وفق العنوان المدون وقت التقدم للمسابقة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسليم العمل للمعلمين الجدد سيكون وفق العنوان الثابت للمعلم فى بطاقة الرقم القومي ومحل إقامته وقت التقديم على المسابقة، موضحة أن تحقيق الاستقرار الوظيفى للمعلم مهم توفيرا للنفقات وأيضا وفق شروط المسابقة لأن كل من تقدم على المسابقة كان وفق بياناته المدونة فى البطاقة حتى لا يطلب النقل من مكان لآخر ومن ثم يترتب عليه حصول عجز فى مدارس على حساب أخرى. المؤتمر العام بالإيسيسكو يشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بالشباب قدم كريم عبدالباري رئيس المؤتمر العام بالمحاكاة بالـ"الإيسيسكو"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالشباب، وتأكيده في جميع المحافل الكبرى على دور الشباب ورؤيتهم المتميزة إيمانا منه بأنهم المستقبل.

نتنياهو: نحن فى حالة حرب وعلى الإسرائيليين الانصياع لأوامر الجيش