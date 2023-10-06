7 أطعمة يمكن أن تساعدك على البقاء نشيطًا.. أبرزها الشوفان والبنجر

حسام الشقويرى

يعد الحفاظ على مستويات عالية من الطاقة أمرًا ضروريًا للحصول على الأداء المناسب خصصوا للرياضيين وممارسى الأنشطة البدنية. وسواء كنت رياضيًا محترفًا، أو مجرد شخص يريد الحفاظ على نشاطه، فإن التغذية السليمة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة جسمك، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

فيما يلي سبعة أطعمة يمكن أن تساعدك على البقاء نشيطًا:

الموز

الموز مصدر رائع للكربوهيدرات والبوتاسيوم. أنها توفر طاقة سريعة وتساعد على منع تشنجات العضلات. احصل على موزة قبل أو بعد التمرين للحصول على دفعة من الطاقة الطبيعية.

عصير البنجر البنجر غني بالكربوهيدرات اللازمة للطاقة على المدى الطويل، ويحتوي على العديد من العناصر المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. قد يساعد محتوى النترات القوي في البنجر أيضًا في تمدد الأوعية الدموية. يمكن أن يساعد ذلك في خفض ضغط الدم مع زيادة كمية الأكسجين الممنوحة للخلايا.

الشوفان دقيق الشوفان عبارة عن كربوهيدرات معقدة توفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة. إنه خيار ممتاز لوجبة ما قبل التمرين. ضعي عليها بعض الفواكه وأضيفي العسل لمزيد من النكهة والطاقة.



البطاطا الحلوة يمكن للبطاطا الحلوة، المليئة بالكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات، أن توفر طاقة فورية. أنها توفر الطاقة المستدامة، وتساعد في تعافي العضلات، ودعم الصحة العامة.



سمك السالمون الأسماك الدهنية مثل السلمون غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تقلل الالتهاب وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن لهذه الدهون تحسين قدرتك على التحمل وتساعدك على التعافي بشكل أسرع بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.



المكسرات والبذور اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان مليئة بالدهون الصحية والبروتين والألياف. أنها توفر طاقة طويلة الأمد ويمكن أن تكون وجبة خفيفة مريحة أثناء التنقل.