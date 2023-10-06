وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الكبد والجهاز الهضمي في ههيا

الشرقية- إيمان مهنى

أجرى الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة لمستشفى الكبد والجهاز الهضمى بههيا، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة، والمساهمة فى توفير أى احتياجات طبية لها.

تفقد وكيل الوزارة يرافقه الدكتور حامد خطاب مدير عام المستشفى، الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية فى أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتنفيذ خطة الطوارئ بالمستشفى، كما اطمأن على الحالة الصحية للمرضى وحرص على الاستماع إليهم بوحدة العناية المركزة، والتى تسع لعدد 28 سرير، حيث أثنى المرضى تماماً على أداء الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وقام وكيل الوزارة بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مطمئناً من مدير المستشفى على انتظام عمل العمليات الجراحية لأورام الجهاز الهضمى، وكذلك مناظير الجهاز الهضمى.

كما أثنى الدكتور هشام مسعود على الأداء المتميز من الكوادر الطبية بالمستشفى، وعلى النظافة العامة، وأعمال الجرد والتطهير، وانضباط أفراد الأمن، متفقدا مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين، مؤكداً على أهمية تقديم الوجبات للمرضى وفقاً للمعايير والتشخيص الطبى لكل حالة.

كما قام بالمرور على مكتب صحة أبو كبير بعد تحويله إلى مكتب مركزى، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتابع وكيل الوزارة مؤشرات أداء الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وكذلك جلسات التطعيم التى تتم بالمكتب، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، متفقدا الأماكن المختلفة بالمكتب، وموجهاً بعمل استراحة للمواطنين المترددين للحصول على الخدمة، وعمل مظلة عند مدخل المكتب لوقاية المواطنين من تساقط الأمطار خلال فترة الشتاء، وحمايتهم من أشعة الشمس خلال فترة الصيف.