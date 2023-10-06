"نحن الفضائيين الوحيدين فى العالم".. إيلون ماسك يكشف حقيقة وجود عوالم أخرى

كتبت: نهال أبو السعود

شارك الملياردير الأمريكى إيلون ماسك أفكاره حول ما اذا كانت الكائنات الفضائية موجودة بالفعل خلال ظهور له عبر الفيديو في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية حيث تمت مناقشة طموحه لإطلاق مركبته الفضائية ستار شيب الى المريخ الى جانب الشكل الذي ستبدو عليه المساعي المستقبلية في الفضاء.

وقال ايلون ماسك: " يسألنى الناس كثيرا عما اذا كنت رأيت أى دليل على وجود كائنات فضائية ولسوء الحظ لم أر أى دليل على وجود كائنات فضائية إلى الآن.. حتى الآن يبدو أننا نحن الفضائيين.. بقدر ما أستطيع أن أقول"

وأضاف: "وأعتقد أنه إذا كان أى شخص يعرف، فمن المحتمل أن يكون أنا، ولم أر أى دليل على وجود كائنات فضائية.. لذلك، ما يوحى به ذلك هو أن شمعة الوعى الصغيرة هذه، التى تمثل الإنسانية، هى كل ما يوجد فى ظلام دامس، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم انطفاء الشمعة".

هذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها ماسك هذا الموضوع، حيث شارك برأي مماثل خلال مقابلة في أبريل مع مضيف قناة فوكس نيوز تاكر كارلسون، وضاف أنه إذا علم أن الكائنات الفضائية حقيقية فسوف يقوم بتغريد هذه المعلومات للعالم.

وقال: "أنا، كما تعلمون، على دراية كبيرة بالأشياء الفضائية .. لم أر أي دليل على وجود كائنات فضائية لكن اذا وجدت سأقوم بتغريد ذلك على الفور، ومن المحتمل أن تكون هذه التغريدة الأفضل على الإطلاق.. تخيل ساكتب "لقد وجدنا واحدة يا شباب!" إنها الجائزة الكبرى سأحصل على 8 مليارات إعجاب."

وغرد ماسك مؤخرا: "تغريداتى تستحق أن تتابعوها .. أظل أقول للناس إنني كائن فضائى، لكن لا أحد يصدقنى"

يذكر أن الملياردير البالغ من العمر 52 عامًا هو الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، التي تصنع وتطلق الصواريخ إلى الفضاء "بهدف تمكين الناس من العيش على كواكب أخرى، هذا الى جانب امتلاكه لمنصة اكس المعروفة سابقا بتويتر كما انه مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية.