اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 03:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

من الأهرامات للإمارات.. خط سير رحلة المغامر المصرى على عبده استعدادا لـ cop28

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 02:18 م
من الأهرامات للإمارات.. خط سير رحلة المغامر المصرى على عبده استعدادا لـ cop28 الرحالة على عبدو بداية الرحلة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلق المغامر والناشط البيئي علي عبده، بداية الأسبوع الماضى في مغامرة جديدة لتحقيق رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، استعداداً لقمة المناخ COP2 المنعقدة بدولة الإمارات، تحت رعاية وزارتا الشباب والرياضة والبيئة.
 
خلال هذا التقرير نرصد خط سير الرحلة من قلب القاهرة وصولا لدولة الإمارات 
  1. انطلقت الرحلة باستخدام الدراجة الكهربائية من أهرامات الجيزة 
  2. تشمل الرحلة المرور بمحافظات الفيوم وزيارة محمية وادى الريان ومنطقة وادى الحيتان خلال رحلته  ومرسي مطروح، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء
  3. تستهدف الرحلة المرور بسبع دول عربية أخرى بداية من الأردن مروراَ بالسعودية وقطروالبحرين  والكويت  وعمان.
  4.  ستنتهي الرحلة  في الإمارات للمشاركة في قمة المناخ كوب28.
  5.  سيتم عرض قصص النجاح والتحديات والفرص التي وثقتها الرحلة والآمال المتوقعة من المؤتمر.
  6. تتضمن الرحلة زيارة عدد من المدارس والجامعات والنوادي بكافة الدول التي سيمر عبر أراضيها  
  7. تهدف الرحلة تسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات والفرص في الوطن العربى باعتباره سفيرًا للتنمية المستدامة 
  8. سيتم تصوير فيلم وثائقي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات المختلفة التي تمر عليها الرحلة لعرضه في قمة المناخ COP28.
جدير بالذكر انه تعد الرحلة التى يجريها حالياً المغامر تحت عنوان "الرحلة إلى قمة المناخ 28" النسخة 2023 من الرحلة إلى 2030 لتحقيق التنمية المستدامة التي تتم بالشراكة مع أحد مؤسسات المجتمع المدنى، ويعد المغامر علي عبده هو أول عربي يسجل رقماً قياسياً على دراجة نارية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك من خلال رقمين قياسيين سابقين في موسوعة جينيس خلال "الرحلة إلى قمة المناخ 27"، حينما حقق "أطول رحلة على دراجة كهربائية داخل دولة"، وذلك بعد أن قطع مسافة 9.749 كيلومتر خلال 22 يوم، أثناء استضافة مؤتمر المناخ .27 ( COP27
 
الرحال المصرى على عبده ينافس من جديد
الرحال المصرى على عبده ينافس من جديد

من قلب الفيوم انطلاق الرحلة
من قلب الفيوم انطلاق الرحلة

f9855a03-bee5-483d-b28b-288b62d11df0
من قلب الفيوم وبالتحديد محمية وادى الريان احد مراحل الرحلة 

انطلاق الرحلة
انطلاق الرحلة

من قلب الاهرامات
من قلب الاهرامات

جانب من الرحلة
جانب من الرحلة
 

البيئة

الكوب 28

الدراجة الكهربائية

قمة المناخ

المغامر على عبده

مؤتمر المناخ



الموضوعات المتعلقة

"علي عبده" يبدأ رحلة استثنائية نحو قمة المناخ تشمل 7 دول عربية.. تحت رعاية وزارة الشباب

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:41 م

مصر تستكمل نجاح"cop27" .. الاستعداد للمشاركة فى قمة المناخ cop28 فى الإمارات بعرض 11 مبادرة أفريقية ومصرية.. وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة فى المشروعات الخضراء داخل الجناح المصرى بدبى

الخميس، 07 سبتمبر 2023 11:30 م

مع نهاية قمة المناخ بنيروبى.. الوزيرات الأفارقة أساس لدفع العمل المناخى فى أفريقيا

الخميس، 07 سبتمبر 2023 04:31 م

وفد مصرى يعرض رؤية تطوير أسواق الكربون خلال قمة المناخ الأفريقية

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 03:22 م

وزيرة البيئة من قمة المناخ بنيروبى: مصر تحرص على توحيد الصف الأفريقى

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:21 م

من COP27 إلى قمة المناخ الكينية.. زعماء أفريقيا يبحثون حلول تغير المناخ والتمويل.. القمة تسلط الضوء على معاناة القارة وتناقش التكيف مع المخاطر.. تسعى لدعم تنفيذ البرامج.. ومبعوث أمريكا يستعرض خطة الطوارئ

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة