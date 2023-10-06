اليوم السابع
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مصر للطيران تحتفل بمرور الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 03:06 م
مصر للطيران تحتفل بمرور الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد توزيع هدايا علي المسافرين
كتب - أحمد مصطفى

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وسط أجواء احتفالية يسودها البهجة والسرور والوطنية، احتفلت مصر للطيران الناقل الوطنى اليوم الجمعة مع عملائها المسافرين في مطار القاهرة الدولي باليوبيل الذهبي لذكري نصر أكتوبر المجيد.
 
وقام فريق من مصرللطيران بتقديم شيكولاتة تحمل علم مصر للركاب بصالة السفر، وفي استراحات الخدمة المميزة احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية مع المسافرين.
 
وتثّمن مصر للطيران الناقل الوطنى دور قواتنا المسلحة الباسلة في صون وحماية مقدرات شعب مصر العظيم، فضلا عن تضحياتهم الجليلة من أجل رفعة هذا الوطن.
 
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