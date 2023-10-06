مشغولات الجبس الفرعونية صناعة جديدة لسيدات دمياط في أسواق مصر.. صور

دمياط - هيثم مراد

صناعة جديدة بدأت سيدات محافظة دمياط الدخول بها إلي الأسواق مجددا، انتشرت تلك المهنة في الأيام الأخيرة بين سيدات المحافظة بشكل كبير، لتصبح صناعة المشغولات الفرعونية المصنوعة من الجبس أحدث المهارات التي أقدم عليها سيدات دمياط.

ويقدم "اليوم السابع" أسرار تعلم تلك المهنة، فتقول "سهام" أحد العاملات في المجال: "المهنة جيدة جدا بالنسبة لنا، تساعدنا دائما على الابتكار وتقديم كل جديد بشكل مستمر، بضعة أسابيع فقط ويمكنك تقديم نموذج خاص بك".

واستمرت سيدة دمياط في الحديث قائلة: " الأمر ليس صعبا، عندما تكون لديك الموهبة والقدرة على التعلم ستقوم بكل شئ، منتجاتنا الآن انتشرت في أسواق مصر وأبرز تلك الأسواق خان الخليلي".

انتقل الحديث إلي فتاة أخرى فقالت: " وجدت شيئا مختلفا في هذه المهنة، أعشق الرسم وفي هذه المهنة تعلمت مهارات عديدة ساعدتني كثيرا في تطوير موهبتي".

واستكملت الحديث قائلة: " لم الأمر بقصد التربح أو تحقيق مكسب مادي، سعادة بالغة عندما تقوم بتجسيد تاريخ بلدك عن طريق مجسم، والرائع هو تهافت الجميع على اقتناء هذه المنتجات أشعر بالفخر أنني أساعد في هذا" .

تحدثت سيدة أخرى عن طرق تحضير واسرار الصناعة فقالت: " المكونات بسيطة ولا تستغرق وقتا طويلا في التحضير، علينا فقط تحديد المجسم الذي سيتم تنفيذه" وأضافت قائلة: " ثلاث مراحل فقط ويكون كل شئ جاهز، أهمها مرحلة اختيار الألوان المناسبة لوضع اللمسات النهائية".



مشغولات-الجبس-الفرعونية-صناعة-جديدة-لسيدات-دمياط-(1)



مشغولات-الجبس-الفرعونية-صناعة-جديدة-لسيدات-دمياط-(2)



مشغولات-الجبس-الفرعونية-صناعة-جديدة-لسيدات-دمياط-(3)



مشغولات-الجبس-الفرعونية-صناعة-جديدة-لسيدات-دمياط-(4)



مشغولات-الجبس-الفرعونية-صناعة-جديدة-لسيدات-دمياط-(5)



مشغولات-الجبس-الفرعونية-صناعة-جديدة-لسيدات-دمياط-(6)



مشغولات-الجبس-الفرعونية-صناعة-جديدة-لسيدات-دمياط-(7)