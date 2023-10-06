مدير المشروعات الصغيرة بالدقهلية: نقدم دعما ماديا ولوجيستيا لكل المشروعات

الدقهلية شريف الديب

تعد حاضنات الأعمال هى البوابة الكبيرة للشركات الناشئة للوصول فكرتهم إلى النور، والوصول إلى العديد من الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستى والمادى التى تقدمه تلك الحاضنات لمساعدة أصحاب المشروعات، وفى مدينة المنصورة تجد حاضنة الأعمال، تضم العديد من المشروعات المختلفة.

ويقول أيمن موسى مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالدقهلية، نحن نقدم خدمات لأصحاب المشروعات ومنه خدمات إدارية، حيث تساعد أصحاب المشروعات فى إجراءات التسجيل، وحل المشاكل المحاسبية، وتوفير العمالة اللازمة، وتوفير معلومات عن البحوث العلمية فى مجال نشاط المنشأة، وتوفير برامج لتطوير المشاريع الصغيرة، وإعداد هيكل تنظيمى للمشروع، وتدريب أصحاب الأعمال وتنمية قدراتهم الإدارية، واختصار الوقت فى إجراء كافة المعاملات لإنشائها.

وأضاف موسى، أنه يتم تقدم خدمات استشارية لأصحاب المشروعات حيث تقدم استشارات عن الأسواق المستهدفة، والتسهيلات القانونية والمالية اللازمة، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، ورفع الكفاءة التسويقية، وبرمجة العمل وتخطيطه، وآلية إنشاء المشروع، والتوظيف واختيار الموارد البشرية المناسبة، وآلية الرقابة على العمال وتقييمهم، والحصول على المعدات اللازمة للمشروع.

وأشار موسى إلى الخدمات المالية، حيث تقوم بتوفير الضمانات المطلوبة للقروض المصرفية، والتنسيق مع المؤسسات التمويلية المختلفة والمنتسبين للحاضنة، ووضع تفاصيل الموازنة، والحصول على الآلات والتجهيزات الرأسمالية.

تقليل التكاليف المختلفة للمشروعات الصغيرة، والعمل مع البنوك بهدف التقليل من الضمانات المطلوبة، وتوفير برامج لبناء روابط مع المستثمرين، والتعريف بمصادر التمويل الملائمة للمشروع، وتوفير برامج إقراض طويلة الأجل.

وأوضح موسى إلى الخدمات التسويقية، واستغلال أحسن الفرص التسويقية، وتوفير أبحاث عن الحركة التجارية فى الأسواق، وتصميم استراتيجيات لإطلاق المنتج فى الأسواق المستهدفة، وتوفير فرص ترويجية للمشروع، ووضع استراتيجيات تخطيط وتنفيذ للمبيعات، وتوفير المعلومات اللازمة عن أذواق المستهلكين، الحصول على دعم للمنتج الوطنى بالدرجة الكافية، توفير قاعة وموظفة استقبال.

وتابع موسى، أنه يتم تقديم خدمات تنمية الموارد البشرية، حيث تقدم البرامج والتدريبات لأصحاب المشروعات الصغيرة، والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية للقوى البشرية، وإعداد التوصيف المهنى الدقيق للمهارات التى يحتاجها المشروع، وتهيئة الظروف الملائمة لظهور الأفكار الجديدة والمخترعات، ودورات متنوعة فى مجال الإدارة وتكنولوجيا المعلومات، ودورات متخصصة فى الإنتاج وأساليب التصدير، وعقد اجتماعات مع بعض رجال الأعمال الناجحين للاستفادة من تجاربهم.