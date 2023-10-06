لشركات البورصة.. 5 شروط لتعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة.. اعرف التفاصيل

كتب هانى الحوتى

حددت قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، شروط تعيين الأعضاء المستقلين بمجلس إدارة الشركات، على أن يحدد النظام الأساسي لكل شركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، ويتكون المجلس من عدد مناسب من الأعضاء على نحو يمكنه من الاضطلاع بوظائفه وواجباته بما في ذلك تشكيل لجانه، على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة كل شركة من غير التنفيذيين وأن يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين-على الأقل- من المستقلين، وجاءت أبرز الشروط وهي:

1- عضو معين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة وغير تنفيذي وغير مساهم بالشركة.

2- تنحصر علاقته بالشركة في عضويته بمجلس إدارتها، وهذا العضو لا يمثل ملاك الشركة ولا يتقاضى منها أجرًا أو عمولات أو أتعابًا باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته بمجلس الإدارة.

3- كما أن ليس له مصلحة خاصة بالشركة، ولا تربطه صلة نسب أو قرابة بأي من مساهميها أو أعضاء مجلس إدارتها أو قيادتها التنفيذية أو العاملين بها حتى الدرجة الثانية.

4- ألا يكون من كبار العاملين بالشركة أو مستشاريها أو من مراقبي حساباتها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه في المجلس.

5- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة المستقل بإحدى الشركات القابضة أن يشغل عضوية مجلس الإدارة بذات الصفة في إحدى الشركات التابعة ما لم تكن الشركة القابضة تمتلك نسبة (85%) على الأقل في هذه الشركة وبشرط موافقة مساهمي الأقلية للشركة التابعة على ذلك.

6- يتعين عند اختيار الأعضاء المستقلين مراعاة أن يكون العضو لديه خبرات مناسبة، وأن يكون قادرًا على تخصيص الوقت والاهتمام الكافي للشركة، وألا يكون هناك تعارض مع مصالح أخرى له.

7- وتزول عن عضو مجلس الإدارة المستقل صفة الاستقلالية بعد مرور 6 سنوات متصلة على عضويته، ولا يجوز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور 3 سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

تصدر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، أعلى أداء مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لمختلف أسواق المال العربية، حتى يوم 18 يونيو الجاري، محققًا صعودًا بنسبة 23.5% متفوقًا على أقرب منافسيه (دبي) بنسبة تفوق 10%، ويتميز سوق المال المصري بتنافسية مرتفعة وإمكانيات كبيرة للصعود، إذ يتداول مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بمضاعفات ربحية منخفضة مقارنةً بالأسواق الخليجية، كما أنه يقدم على الكوبون مرتفع، علاوة على ذلك تتمتع البورصة المصرية بمستويات سيولة مرتفعة، إذ يبلغ معدل الدوران 152% في عام 2022، وهو الأعلى من بين نظرائه في المنطقة للعام الثاني على التوالي.