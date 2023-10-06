اليوم السابع
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"قياس طول ووزن وحدة الإبصار" فحص 66 ألف طالب بمدارس الدقهلية.. صور

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 08:38 م
"قياس طول ووزن وحدة الإبصار" فحص 66 ألف طالب بمدارس الدقهلية.. صور فحص طلاب المدارس
الدقهلية - محمدالحبشي

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبإشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، فحص 65701 طالب بمدارس الريف، وذلك منذ انطلاق حملة الفحص الطبى الشامل لطلاب المدارس خلال الأسبوع الماضى.

 

وقالت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى، أن الفحص استهدف طلاب السنوات الأولى من جميع المراحل التعليمية، واشتمل على قياسات الطول والوزن وحدة الإبصار إلى جانب الفحص البدنى وكشف الأسنان والتحاليل المخبرية.

 

من جانبها أكدت الدكتورة ولاء السعيد، مدير إدارة السن المدرسى، أنه تم تحويل جميع الحالات المرضية، لإتمام الفحوصات والعلاج بالتأمين الصحى لافتة إلى استمرار المتابعة الدورية التى تقوم بها الممرضة والطبيب المشرفين على المدرسة

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتحت رعاية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالكشف المبكر عن أى مشكلات صحية يمكن أن يعانى منها الأطفال، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية ونموهم العقلى والفكرى.

 
 
الفحص الطبي لطلاب المدارس
الفحص الطبي لطلاب المدارس

تطعيم الطلاب
تطعيم الطلاب

جانب من الفحص الطبي
جانب من الفحص الطبي

جانب من عملية الفحص الطبي للطلاب
جانب من عملية الفحص الطبي للطلاب

عملية فحص الطلاب
عملية فحص الطلاب

فحص طالبة
فحص طالبة

فحص طبي
فحص طبي

فخص طبي لطلاب المدارس بالدقهلية
فخص طبي لطلاب المدارس بالدقهلية
 
 
 

صحة الدقهلية

طلاب المدارس

وزارة التربية والتعليم

مديرية الصحة

المرحلة الإبتدائية

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