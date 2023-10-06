"قياس طول ووزن وحدة الإبصار" فحص 66 ألف طالب بمدارس الدقهلية.. صور

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبإشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، فحص 65701 طالب بمدارس الريف، وذلك منذ انطلاق حملة الفحص الطبى الشامل لطلاب المدارس خلال الأسبوع الماضى.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى، أن الفحص استهدف طلاب السنوات الأولى من جميع المراحل التعليمية، واشتمل على قياسات الطول والوزن وحدة الإبصار إلى جانب الفحص البدنى وكشف الأسنان والتحاليل المخبرية.

من جانبها أكدت الدكتورة ولاء السعيد، مدير إدارة السن المدرسى، أنه تم تحويل جميع الحالات المرضية، لإتمام الفحوصات والعلاج بالتأمين الصحى لافتة إلى استمرار المتابعة الدورية التى تقوم بها الممرضة والطبيب المشرفين على المدرسة

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتحت رعاية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالكشف المبكر عن أى مشكلات صحية يمكن أن يعانى منها الأطفال، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية ونموهم العقلى والفكرى.